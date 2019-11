The Weekend lanza nuevo tema ¿dedicado a su ex, Selena Gomez?

Estados Unidos.- Hace algunas horas el cantante, The Weekend, lanzó un nuevo tema muscial que se dice es dedicado a la actriz Selena Gomez, con quien mantuvo una relación por casi un año.

La canción títulada como Heartless, se dice es dedicada a su famosa expareja debido a que horas antes de lanzarla limpió su cuenta de Instagram dejando solo tres post promocionando el lanzamiento de la canción, en los cuales había puesto "Like Selena", lo que se esperaba fuera el nombre del sencillo, sin embargo, cuando se estrenó salió bajo el otro nombre.

Esto además de declarar hace poco en una entrevista que este podría ser un álbum melancolico pues el canta sobre lo que siente han dado pasó a que este sea en dedicatoria a Gomez y que algunas más de las próximas que lanzara sean sobre ella y Bella Hadid, con quien a sido vinculado románticamente de nuevo.

Tenía escrito y grabado un disco entero que no tenía nada que ver con la melancolía. Era muy animado y alegre, pero estamos hablando de otra época de mi vida. Nunca he querido cantar o interpretar algo que no siento", dijo el cantante.