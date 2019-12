'The Witcher': Henry Cavill no piensa que los fans Tóxicos sean malos

Estados Unidos.- Estamos a 15 días del inevitable y esperado estreno de la serie original de Netflix, The Witcher, que a su vez está inspirada en los libros del escritor polaco Andrzej Sapkowski, por lo cual Henry Cavill ha sido el foco de múltiples entrevistas acerca de este esperado show.

Ante esto, muchas personas han mencionado que Cavill podría hacer a un buen Geralt, y en su contraparte, otros más argumentan que Cavill no podría dar la talla para el Lobo Blanco.

En una conversación que tuvo con el youtuber Jake Hamilton, Cavill mencionó que no piensa que los fans tóxicos sean malos, sino que son más bien, personas apasionadas.

Porque nunca vas a ser la persona exacta que tenían en la cabeza, o con quien jugaron en The Witcher 3: Wild Hunt, por ejemplo. No considero necesariamente que sea tóxico, solo lo considero apasionado. Y es algo que obviamente he tenido que aceptar a lo largo de los años"