'The Witcher' podría contar con serie animada al estilo de 'Castlevania'

Polonia.- La tan esperada serie original de Netflix, The Witcher, es el material audiovisual más esperado por todos los fans del universo donde habita Geralt de Rivia, no obstante, podría haber mucho Witcher para un buen rato.

Esto se debe a que un productor de la serie que se estenará el 20 de diciembre, Tomek Bagińsk, mencionó en una entrevista para IGN Polonia, que la franquicia de The Witcher, podría expandirse a nuevos horizontes, más específicamente a una serie animada, al estilo de Castlevania de Netflix.

No quiero dar demasiado información de eso en este momento, pero quién sabe si veremos a The Witcher en este estilo, sin embargo, estas son cosas de las que preferiría no hablar demasiado por ahora", mencionó Bagińsk.