'The Witcher' se convierte en la serie con más demanda de 2019

Estados Unidos.- Una de las series mejor valoradas por la crítica recientemente, es la basada en el universo Star Wars, The Mandalorian de Disney Plus, la cual ya ha terminado su primera temporada, no obstante, existe otra igualmente rceiente que la ha superado en cuanro a demanda, esta es The Witcher, serie original de Netfilx.

Conforme dicta el portal Parrot Analytics, la serie inspirada en la saga de libros de Andrzej Sapkowski, es la serie con más demanda entre todas las plataformas, se tuvieron diversos factores para corroborar esta información, los cuales son visualización y deseo, además de que su estreno fue el día 20 de diciembre, y durante los días 22 y 28 del mismo mes, superó por mucho a The Mandalorian.

Cabe mencionar que esto no siginifica que una sea mejor que otra, The Witcher tiene una calificación de 59 por ciento y 93 por ciento en Rotten Tomatoes, mientras que The Mandalorian, posee un 94 por ciento y 93 por ciento, por ende, la serie del universo Star Wars sería la ganadora en cuanto a crítica.