Thomas Markle y la desgarradora petición a Meghan: "Solo quiero eso"

Reino Unido.- Thomas Markle, padre de Meghan Markle, recientemente tuvo una entrevista con Daily The Sun, donde reveló que desde el nacimiento de su nieto, el Príncipe Archie, no ha conocido al pequeño más que en las fotos que se han filtrado por Internet.

Tras esto, totalmente abatido señaló que solo quiere una foto del primogénito de su hija con el Príncipe Harry y poder ponerla junto a la de la Duquesa de Sussex.

Me gustaría que me enviaran una foto de Archie para poder ponerla en un marco. ¿No es lo que querría cualquier abuelo? Me encantaría saber si tiene la famosa nariz Markle. A veces creo que la gente piensa que no quiero a mi hija. La quiero, la quiero muchísimo. Estoy decepcionado por no haber podido conocer a Archie. Esperaba que ser madre suavizara a Meghan", dijo abatido Thomas.