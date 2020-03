¡Tiembla Yuya! Aracely Arámbula se lanzará de youtuber; dará tips de belleza

Ciudad de México.- Aracely Arámbula es una de las famosas que despierta los halagos de los hombres y la admiración de las mujeres cada que comparte una fotografía en redes sociales.



Agradecida con sus fanáticos por tantos comentarios y likes en internet, 'La Chule' reveló que ha decidido emprender un nuevo proyecto, por lo que ahora se convertirá en youtuber.

Al ser cuestionada sobre los piropos que recibe en Instagram, la cantante y actriz expresó:

¡Qué bueno que seguimos levantando pasiones!… Vamos a hacer un programa especial de tips de belleza porque me preguntan mucho por lo que hago. Es muy bonito (recibir piropos) porque yo lo hago cuando se me antoja, cuando lo siento, no lo hago para ganar seguidores, en realidad ni pienso en eso. Subes la foto y luego es bonito recibir muchos piropos y cosas bonitas”.