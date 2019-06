"Tiene 20 operaciones menos que su ex": Hijo de Adame revela amorío de su papá

Ciudad de México.- El polémico Alfredo Adame, siempre ha dado de qué hablar por sus relaciones amorosas en las que ha salido peleado con varias mujeres, sobre todo por el caso de la tapatía, Susana Quintana, quienes discutieron sobre el tamaño de su pena.

Ahora fue el hijo del actor, Sebastián Adame quien dijo que su padre está sumamente feliz porque está comenzando una relación amorosa con una mujer la cual considera un buen 'partido'.

Mi papá siempre me ha apoyado y siempre me quiere, y él es el famoso (...) Hace tiempo yo todavía estaba un poquito metido, estaba tratando de ser un mediador entre los dos, pero ya me di cuenta de que mis papás son adultos, es su relación y ellos tienen que resolver el asunto", confesó el joven para el programa Intrusos.