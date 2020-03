¿Tiene Covid-19? Florinda Meza alarma al presentar problemas de salud

Ciudad de México.- En una entrevista exclusiva con De primera mano, la actriz Florinda Meza opinó en torno a la contingencia que se vive en México y en otros países por la amenaza del Covid-19.

Todo va quedar mal porque todo esto fastidia al país, pero bueno, hay que seguir. No podemos responder de otra manera más que sobreviviendo y trabajando”.

De igual manera, la intérprete de El Chavo del 8 detalló que, recientemente, comenzó a padecer un problema de salud y mencionó que no conoce cuál fue el motivo que lo desencadenó.

Estoy llena de ronchas, impresionantemente. No sé también si será algo que comí, pero no lo puedo saber hasta que me vea el médico", comentó Meza.