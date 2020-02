¿Tiene coronavirus? Andrea Legarreta rompe el silencio tras viajar a China

Ciudad de México.- Andrea Legarreta y su familia pasaron sus vacaciones de Fin de Año en China, situación que generó una gran cantidad de especulaciones en las redes sociales señalándola como portadora del coronavirus, afección que tiene en alerta sanitaria a aquel país y al resto del mundo.

Si es absurdo, es un absurdo, que te digo, sino te sientes mal, sino paso nada, pues no pasó nada, o sea es como si ves que veníamos viajando, vienen muchísimos chinos en el avión y no por eso nos apanicamos ¿es como un poco de ignorancia no?”, comentó la conductora sobre estas versiones.

Y añadió que en su caso tomaron todas las precauciones necesarias.

El otro día estaba viendo, sacaron un producto que se inyecta que no es nuevo y enseñaron que el producto también mata el coronavirus, entonces no es nuevo a lo mejor de pronto, no se deciden, la verdad tomamos precauciones, nos lavamos las manos, hacemos lo debido”.