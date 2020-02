"Tiene problemas de identidad": Raquel Bigorra confiesa supuesta traición

Ciudad de México.- Después de la pelea entre Daniel Bisogno contra Raquel Bigorra, por supuestamente traicionarlo en 2019, al vender información falsa del conductor a la revista TV Notas.

Raquel aseguró que el presentador de Ventaneado estaba pasando por un problema de identidad, pero que a pesar de todo ya lo había perdonado.

Lloré muchísimo y estuve muy triste. Me gusta ponerme del otro lado de la persona, pero no es la primera vez que hacen esto contra alguien. Ahora me tocó a mí.

Soy amiga: no pensé que me iba a tocar, entendí que (de Bisogno) es su forma de vivir… ¿Si la otra persona (Bisogno) está lidiando con un problema de identidad cómo me voy a poner a pensar que me va a cuidar o me va a querer?”, expresó la cubana durante el programa De Primera Mano.