¿Tiene romance con el cirujano ex de Belinda? Ninel Conde responde a rumor

Ciudad de México.- La cantante Ninel Conde decidió acabar de una vez por todas con la especulación en torno a su supuesto romance con el exnovio de Belinda, el cirujano Ben Talei.

La intérprete de El Bombón Asesino fue cuestionada sobre el polémico rumor durante su participación en el programa Suelta la Sopa, luego de que una revista de espectáculos divulgó los detalles del supuesto amorío.

Ligeramente sorprendida, la también actriz negó tener relación alguna con el médico, además de asegurar que el día en que realmente inicie un romance con alguien será ella la primera que lo comparta.

No, no es cierto, no estoy con ese doctor, ni con esa persona. Es mentira", expuso la intérprete.