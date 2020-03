"Tienen miedo": Lety Calderón dice que sus hijos no quieren ver a Juan Collado

Ciudad de México.- La famosa actriz, Leticia Calderón, en una reciente entrevista con los medios de comunicación aseguró que sus hijos, Carlo y Luciano, "tienen miedo" de ir a ver a su padre, Juan Collado,a la cárcel pues no saben que es lo que verán.

Calderón señaló que les a afectado esta situación a los pequeños ya que "no son de piedra", pero al hablarles con absoluta sinceridad se han sentido tranquilos y seguros pues saben que nada les caerá de sorpresa.

Para empezar la verdad. Siempre hablo con ellos con la verdad, entonces creo que de entrada ya es una gran seguridad la que ellos tienen, no tienen sorpresas, las cosas como son. Y ellos son personas que tienen seguridad, que tienen autoestima, que saben lo que son, que saben que son personas queridas a pesar de y bueno les afecta como a cualquier persona, pero afortunadamente no ha cambiado ni su forma de pensar", señaló Leticia.

Pese a que en declaraciones anteriores dijo que fue Collado quien pidió que no llevara a los niños por el estado en el que se encontraba, ahora declaró que son ellos los que no quieren ir por temor.

Para concluir dijo que los chicos ven y se sienten confiados a su lado pues ella no ha tratado mal a Juan y les ha demostrado que siempre pueden contar con él sin que ella se enoje pues se mantiene y los mantiene a ellos en un punto neutro, ni festeja sus logros ni reprocha sus fracazos.

Obviamente ven que yo me llevo bien con él y que siempre es bienvenido en casa y cuando va se le recibe muy bien y es lo que ven mis hijos. En este momento hay un gran apoyo y lo ven también, no hay crítica, no juzgamos, no premiamos tampoco, no justificamos, nuestro punto es cero, no hay opinión ni para bien ni para mal", concluyó.