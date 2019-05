“Tienen miedo de que contraten a Ingrid": Chapoy de conductoras de 'Hoy'

Ciudad de México.- Sin reservas, Pati Chapoy abordó el tema de la reciente presencia de Ingrid Coronado en los foros de Televisa y explicó los motivos por los cuales la expresentadora de Venga la Alegría no regresó a TV Azteca para otros posibles proyectos televisivos.

Como es conocido, Ingrid acudió a los programas Intrusos y Hoy de la televisora de San Ángel para promocionar su libro ‘Simón y el Sauce llorón’. Tales visitas causaron revuelo, sobre todo la presencia de la conductora en el matutino al lado de Andrea Legarreta y los demás presentadores.

En una reciente entrega de la junta semanal de Ventaneando, Pati Chapoy retomó la cuestión de la visita de Ingrid Coronado a Hoy mientras hablaba del fenómeno que se presenta en la televisión mexicana con respecto a la pérdida de exclusividad de actores y comunicadores, y la oportunidad que eso significa para ellos de trabajar en cualquier empresa a nivel nacional o internacional.

La periodista primero comentó lo que se estuvo especulando en redes sociales: la posible incomodidad y molestia de Andrea Legarreta por la presencia de la exconductora de TV Azteca.

Asimismo, aseguró que Ingrid solo está, precisamente, en búsqueda de oportunidades en diversas compañías televisivas.

Pero lo que yo les quiero comentar es: He recibido alguna información a través de Twitter de que por qué no retuvimos a Ingrid Coronado. Ingrid tenía un contrato de exclusiva que concluyó en diciembre, no lo quiso renovar, aquí tampoco lo quisieron renovar. ¿Y qué es lo que está haciendo Ingrid? Pues tocando las puertas de Televisa, o de Netflix, o de HBO o de lo que usted diga, pues porque hay que chambear”, comentó Pati Chapoy.