¡Tienes que verlo! Así se divierten Tania Rincón y su familia en la cuarentena

Ciudad de México.- Contrario a muchos famosos, la conductora Tania Rincón encontró la forma de no ceder al aburrimiento en esta cuarentena que se vive en México por la amenaza latente del Covid-19.

A través de su cuenta de Instagram, la expresentadora de TV Azteca compartió una foto junto a su esposo Daniel Pérez y su hijo Patricio, mientras jugaban al Twister en su residencia.

Que no se diga que jugando no se hace ejercicio, años que no jugaba es de lo más divertido. Háganlo en casa y me comparten su foto con la pose más retorcida”, escribió la michoacana.