"Tipejo cobarde": Andrea Legarreta a reportero que dice ella tiene un amante

Ciudad de México.- Incrédula y visiblemente molesta por la especulación que se ha generado en torno a su figura, la conductora Andrea Legarreta habló sobre el hecho de que un reportero haya asegurado que ella mantiene una relación extramarital con un poderoso hombre.

Hace unos días, un periodista identificado como Dael expuso que la presentadora del programa Hoy tenía la capacidad de dar órdenes como ningún otro trabajador de Televisa y que ella tenía un supuesto romance con quien sería el primo hermano de Emilio Azcárraga, presidente de la televisora.

En la emisión de hoy del matutino, los conductores expresaban sus opiniones con respecto a la separación de los actores Maki y Juan Soler, contexto en el que Andrea Legarreta decidió hablar sobre la polémica de la que es blanco.

Que no den oídos. Hay gente que es muy mala onda, que siempre decide también hacer ruido alrededor de las historias de las parejas y cada quien sabe su realidad", expuso la presentadora sobre la situación de Maki y Juan, quienes decidieron separarse tras años de matrimonio.

Posteriormente, Legarreta comenzó a hablar de los señalamientos hacia su persona, los cuales también afectan a la familia que ha formado con el cantante Erik Rubín:

No me andan a mí mentando que ando con un poderoso hombre", dijo Andrea, quien después criticó el hecho de que el reportero no ofreciera detalles que pudieran respaldar sus acusaciones.