Tiziano Ferro, cantante que llamó bigotonas a las mexicanas, cumple años

Ciudad de México.- El famoso cantante italiano Tiziano Ferro está cumpliendo 39 años y tal parece que recuerda muy bien el desafortunado comentario en el que dijo que las mujeres mexicanos “son bigotonas”.

A través de su cuenta de Instagram, Tiziano compartió un video en el que se ve a él frente a un pastel mientras le cantan una canción de cumpleaños.

Cabe resaltar que en 2006 no tenía la “capacidad de quedarse callado” cuando participó en el programa de Italia, Che Tempo Fai, de la RAI.

Estas declaraciones causaron gran polémica, el mismo conductor del programa confesó que las mexicanas eran de las más bellas del mundo.

Este momento quedó grabado en la memoria de los mexicanos quienes siguen indignados por el comentario tan fuera de lugar.

El cantante se escudó diciendo que se trataba de una broma y pidió disculpas a los mexicanos.

Fue un programa cómico; no fueron declaraciones serias, es una estupidez pensar que yo pienso eso de la mujer mexicana. Espero me perdonen y México me brinde una nueva oportunidad. Soy un ser humano, me equivoco y me equivoqué. Pagaré, lo sé".