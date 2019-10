¿Toda una diva? La condición de Danna Paola para ser juez en 'La Academia'

Ciudad de México.- El pasado miércoles se revelaron los nombres de los cinco jueces que estarán en La Academia, una de estas personalidades es Danna Paola.

En entrevista con el programa Venga la Alegría, la actriz de Élite se sinceró y confesó que puso condiciones para poder participar en esta producción que será conducida por Adal Ramones y Cynthia Rodríguez.

No pretendo ser la mala ni la buena porque para eso soy actriz y me ponen un personaje, pero aquí no soy un personaje y es una de las condiciones que yo dije”, explicó la cantante de Oye Pablo.

A ver, aquí nadie me va a dar un guion, quiero ser yo misma… Así que voy a ser sincera: lo que me guste diré que me gusta y lo que no me guste diré que no me gusta”, resaltó la actriz mexicana.