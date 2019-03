"Todo es mentira": Músico de 'Juanga' dice que el cantante no está vivo

Ciudad de México.- Luego de la polémica creo Joaquín Muñoz, exmánager de Juan Gabriel, tras decir que el 'Divo de Juárez' estaba vivo, Guillermo Hurgal, último director musical de 'Juanga', rompió el silencio en torno a todo este lio.

Hurgal dijo en una entrevista para el programa Al Rojo Vivo, que Juan Gabriel sí está muerto y aseguró que conoce a la persona que está detrás de toda esta gran mentira.

Eso es una mentira, de hecho, cuando yo vi a Joaquín sí me entró la curiosidad, cuando dice que va a mostrar un audio yo dije ‘voy a ver ahí si es verdad’, porque yo estuve los últimos 7 años con el señor Juan Gabriel, yo lo grababa, yo era el ingeniero personal en sus estudios, entonces su voz la conozco perfectamente y me doy cuenta que no es él”.