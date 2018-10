"Todo estará bien": El príncipe Harry apoya a un niño que perdió a su mamá

Mi madre acababa de morir, y tuve que caminar un largo trecho detrás de su ataúd, rodeado por miles de personas que me miraban, mientras que millones más lo hacían en la televisión. No creo que a ningún niño se le deba pedir que haga eso, bajo ninguna circunstancia. No creo que suceda hoy", expuso el duque de Sussex durante una entrevista con Newsweek.