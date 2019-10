¡Todo fue un teatro! Inés Gómez Mont habría inventado la operación del tumor

Ciudad de México.- Hace unas semanas Inés Gómez Mont encendió las alarmas al revelar que se encontraba recuperándose tras haber sido operada por un tumor en su cabeza, sin embargo, la situación habría sido inventada.

A pesar de que Galilea Montijo salió en defensa de su comadre y arremetió contra su expareja, Javier Díaz, ahora un amigo del empresario declaró que Inés montó “un numerito” para evadir la audiencia del juzgado familiar que se tenía programada para el 14 de octubre.

Ella argumentó que no se iba a presentar porque la habían operado y que estaba convaleciente, pero Javier no cree que eso fue el verdadero motivo por el que ella no se presentó. Inés se inventó esto de la operación debido a que sus abogados le explicaron que en esta audiencia se tenía que presentar con sus hijos, y como no quiere que eso pase, pues creó todo este numerito”, comentó la fuente.