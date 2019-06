“Todo puede pasar”: Aniston asegura que actores de 'Friends' quieren reunión

Estados Unidos.- No, no se trata de un chiste irónico de ‘Chandler’ (Matthew Perry), los mejores amigos de la televisión en realidad estarían más que dispuestos a reunirse y volver a realizar un show de Friends, según aseguró Jennifer Aniston en The Ellen Show.

En entrevista con Ellen DeGeneres, la intérprete de ‘Rachel Green’ en la serie que en septiembre de este año cumplirá 25 años de haber salido al aire, fue cuestionada sobre un posible reencuentro con David Schwimmer (‘Ross Geller’), Courteney Cox (‘Monica Geller’), Lisa Kudrow (‘Phoebe Buffay’), Matt LeBlanc (‘Joey Tribbiani’) y Matthew Perry (‘Chandler Bing’), pregunta a la que dio una respuesta que ha alimentado las esperanzas de los fanáticos del programa.

¿Por qué no? Sabes… Escucha, yo te he dicho esto, yo lo haría (una reunión). Las chicas lo harían y los chicos lo harían, estoy segura. Escucha, todo puede pasar”, expuso Jennifer Aniston.

Luego de que Ellen DeGeneres le planteara el escenario sobre qué pasaría si alguno de los actores no pudiera sumarse a la reunión, la actriz bromeó diciendo que aun así el proyecto se concretaría, ya que lo haría ella misma.

Entonces Ellen aportó algunas ideas al posible show, ya que sugirió que para el proyecto ella podría mudarse al departamento contiguo, una perspectiva que le encantó a Aniston.

Jennifer Aniston en 'The Ellen Show'/YouTube

Jennifer también habló sobre una fotografía compartida por Courteney Cox en Instagram el mes pasado, red social que ha empleado recientemente para encantar a sus seguidores con instantáneas del pasado.

En la imagen aparecen los seis actores de Friends en el interior de un avión, viaje que tiene una gran historia detrás sobre la que habló Aniston.

La actriz relató que la foto corresponde a un viaje que hicieron a Las Vegas antes de que se estrenara la primera temporada de Friends. La escapada a la ‘ciudad del pecado’ fue organizada por el director del exitoso show Jimmy Burrows, quien tenía la intención de hablar sobre un importante con el cast previo a que la serie saliera al aire.

Jennifer indicó que Burrows los llevó a cenar a un restaurante en el Caesars Palace para darles un gran discurso sobre cómo debían actuar, ya que predecía que Friends sería una serie muy exitosa.

Este mundo puede ser muy oscuro, y ustedes chicos deben permanecer juntos y cuidarse los unos a los otros”, relató la actriz que les externó el director.

La famosa contó que Jimmy luego les dio dinero para que fueran a jugar al casino, ya que sería la última vez en la que serían capaz de caminar por un lugar como ese de forma anónima.

Nosotros no teníamos idea de qué estaba hablando, nosotros estábamos como, ¿a qué te refieres? Y en efecto, esa fue la última vez que fuimos capaces”, relató Jennifer Anniston.