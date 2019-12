"Todo un ícono": Hija de Daddy Yankee lo conmueve con tiernas palabras

Ciudad de México.- Mediante su cuenta de Instagram Jesaaelys Marie, hija del famoso reggaetonero Daddy Yankee, le escribió una larga y conmovedora carta a su padre donde le expresa lo orgullosa que esta de todo lo que ha logrado a lo largo de los años.

Jesaaelys acompañó las palabra de una foto en la que se muestra muy sonriente siendo abrazada por su padre, ambos con lentes de sol.

A mi papito lindo que amo con todo mi corazón. El orgullo que siento al verte en ese escenario es un feeling que no se puede describir, el pecho se me quiere explotar de la felicidad. De niña me acuerdo todos los sacrificios que hiciste y como año tras año no has hecho nada que superar todo lo que has hecho anteriormente", comenzó la joven.