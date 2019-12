"Todos tenemos un bajón": Alejandro Tomassi habla tras carta de 'suicidio'

Ciudad de México.- Luego de haber emitido un alarmante mensaje en el que refería un posible suicidio, Alejandro Tomassi rompió el silencio y aclaró que su publicación estuvo mal redactada pues jamás pensó en quitarse la vida.

En entrevista con el programa Hoy, el famoso actor que debido a un "error de redacción y sintaxis” su mensaje fue mal interpretado por decenas de internautas.

Lo que quería decir es suelto mi vida y se la doy a Dios para que maneje mi vida, me retiro de estar luchando de querer controlar mi vida cuando no lo puedo controlar; todos tenemos un momento de bajón ”, explicó Alejandro.

El villano de telenovelas aclaró que sí estuvo deprimido debido a que no pudo concretar unos proyectos pero jamás intentó quitarse la vida.

Estuvo mal redactado fue error de sintaxis. Estaba deprimido, pero no deseaba morir; la verdad es que me quitaron tres series ya casi firmando contrato y me dicen que siempre no”, aseguró.