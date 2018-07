Tom Cruise desafía a un presentador a saltar en caída libre desde 4,500 metros

Ciudad de México.- Un espectacular video muestra cómo Tom Cruise, la estrella de 'Misión Imposible', convence a James Corden, actor y presentador del programa 'The Late Late Show', de saltar en caída libre desde un avión que volaba a 4.500 metros de altura. Corden lucía muy aterrado ante el desafío, pero la aventura termina exitosamente para ambos.

Siendo la primera vez para James, estaba muy nervioso y no paraba de repetir: "Oh my god" ("Oh Dios mío"). El aterrizaje fue un poco sucio y turbulento, pero resultó ser una increíble experiencia.

El salto se realizó en Perris Valley, California.