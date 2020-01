Tom Hanks, 'Joker', 'Chernobyl' y más ganadores de los Golden Globes 2020

Beverly Hills, Estados Unidos.- Con un espacio para honrar la trayectoria de dos grandes figuras del entretenimiento y con Ricky Gervais como conductor por quinta vez, talentos del séptimo arte y la televisión fueron reconocidos durante la entrega número 77 de los Golden Globes.

1917 se alzó como la Mejor película de drama, mientras que la mente detrás de su dirección, Sam Mendes, recibió el premio al Mejor director.

Tom Hanks y Ellen DeGeneres recibieron especiales reconocimientos por su trayectoria. Entre lágrimas, el actor de 63 años de edad recibió el premio Cecil B. deMille, el cual celebra sus destacables contribuciones al mundo del entretenimiento.

Por su parte, la conductora de The Ellen Show fue honrada con el premio Carol Burnett a la excelencia en la televisión. Durante su discurso de aceptación del galardón DeGeneres habló sobre los devastadores incendios en Australia y destacó la alegría que le causa el entretener a las personas a través de su 'talk show'.

Laura Dern le arrebató a Jennifer Lopez el reconocimiento a la Mejor actriz de reparto por su papel en A Marriage Story, mientras que Brad Pitt se alzó con el galardón al Mejor actor de reparto por su actuación en Once Upon A Time In Hollywood.

Lista de ganadores de los Globos de Oro 2020:

Cine:

Mejor película- Drama: 1917

Mejor actriz- Drama: Renee Zellweger-Judy

Mejor actor- Drama: Joaquin Phoenix-Joker

Mejor director: Sam Mendes- 1917

Mejor actriz de reparto: Laura Dern-A Marriage Story

Mejor actor de reparto: Brad Pitt- Once Upon a Time in Hollywood

Mejor película de animación: Missing Link

Mejor película extranjera: Parasite-Corea de Sur

Mejor guión: Quentin Tarantino-Once Upon a Time in Hollywood

Mejor banda sonora: Hildur Guonadottir- Joker

Mejor canción original: (I’m Gonna) Love Me Again- Rocketman - Elton John, Bernie Taupin

Mejor actor- comedia o musical: Taron Egerton-Rocketman

Mejor actriz comedia o musical: Awkwafina-The Farewell

Mejor película- comedia o musical: Once Upon a Time in Hollywood

Televisión:

Mejor serie - drama: Succession

Mejor serie - Comedia y/o musical: Fleabag

Mejor actor de televisión - Drama: Brian Cox- Succession

Mejor actriz de televisión - Drama: Olivia Colman-The Crown

Mejor actor de televisión - Comedia y/o musical: Rami Yousef-Rami

Mejor actriz de televisión - Comedia y/o musical: Phoebe Waller-Bridge- Fleabag

Mejor actor de miniserie: Russell Crowe-The Loudest Voice

Mejor actriz de miniserie: Michelle Williams,-Fosse/Verdon

Mejor actriz de reparto en miniserie o película para TV: Stellan Skarsgård- Chernobyl

Mejor actriz de reparto en miniserie o película para TV: Patricia Arquette- The Act

Mejor serie limitada o película para televisión: Chernobyl

Premio Carol Burnett a la trayectoria: Ellen DeGeneres

Premio Cecil B. deMille: Tom Hanks