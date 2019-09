Tom Holland comparte gracioso video para celebrar que no se va del MCU

Estados Unidos.- Recientemente se confirmó que el personaje de 'Spiderman' continuaría en el Universo Cinematográfico de Marvel y el actor que lo interpreta, Tom Holland, está más feliz que nunca.

Todo debido a que las negociaciones de Marvel con Sony Pictures llegaron a buen término, este acuerdo dejo que se filmara una película más de este héroe en solitario y la aparición como personaje secundario en otras cintas.

El video que Tom colocó en su cuenta personal de Instagram es un fragmento de la película el Lobo de Wall Street, una escena donde Leonardo DiCaprio está motivando a su equipo de trabajo y menciona las palabras en inglés "Im not leaving", no me iré, en español.