Tom Holland dejaría de ser 'Spider-Man' tras la separación del MCU

Estados Unidos.- Desde el anunció de que Sony y Disney tuvieron un desacuerdo económico que provocó que Spider-Man ya no forme parte del MCU, ha habido descontentos por parte de fanáticos e incluso de uno de los 'Vengadores'.

Esto también ha dado paso a especulaciones sobre qué pasará ahora con el héroe arácnido fuera del universo y si su interprete, Tom Holland, seguirá siendo 'Peter Parker' aún si estos nuevos filmes se dan por separado.

Hasta el momento el actor no ha dado declaraciones al respecto, sin embargo, reportes del medio The Hollywood Reporter informan que a pesar del gran cariño que ha mostrado Holland al personaje este renuncie al traje si no forma parte del MCU.

Esto pues a pesar de que se firmó para hacer 6 películas con este, él no está obligado a filmar la tercera parte en solitario del famoso superhéroe.