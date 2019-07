Tom Holland, en la 'mira' de Disney para su nueva fantasía debajo del mar

Ciudad de México. La lucrativa y a la vez polémica tendencia de Disney, de rehacer sus clásicos animados en acción en vivo no parece detenerse.

Los 'reamkes' o reinicios de Hércules, Jorobado de Notre Dame y Pocahontas están en camino en la famosa casa cinematográfica, no obstante también se habla de una nueva versión, con una posible estrella adjunta.

El portal We Got This Covered afirma que Disney está trabajando en una nueva versión de Atlantis: The Lost Empire con el actor de Spider-Man, Tom Holland, quien es considerado el protagonista.

El original fue lanzado en 2001 y, aunque es recordado con cariño por aquellos que lo disfrutaron cuando eran niños, no fue de los más exitosos.

Tal vez con una estrella rentable como Holland y una historia a la Disney podría tener la libertad de crear algo más distinto del original que de otros remakes, el proyecto podría ser un hit.

Holland podría interpretar a 'Milo Thatch' en la película, pero no hay más detalles hasta el momento, auqnue se prevé que pronto se genere información.