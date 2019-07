Tom Holland revela cuál es la escena que eliminaron de 'Spider-Man'

Estados Unidos.- A pocas horas del estreno en México de Spider-Man: Far From Home, en los primeros adelantos de la película se vieron algunas escenas que, al parecer, ya no están en el corte final.

Todo parece indicar que una de ellas es la escena del pasaporte, donde Peter Parker debe pasar por el control de pasaportes en su viaje a Europa.

Ante esto, Tom Holland explicó durante una entrevista para BBC Radio 1 la razón por la que esta escena no aparece.

Los creativos cortaron la escena del pasaporte porque estaba alentando el principio de la película, ya hay muchas acción y realmente no necesitábamos más, es decir la loca escena de la mafia criminal", indicó el joven actor.

Asimismo, Hollan reveló que existe la posibilidad de que se realice un cortometraje, el cual podría llamarse La lista de pendientes de Peter Parker.

Creo que hay planes para lanzar un cortometraje llamado La lista de pendientes de Peter Parker que tendrá todo ese material extra, que será genial". finaliza el actor de Marvel.