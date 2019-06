Tom Holland tendría más que una trilogía de 'Spider-Man' en Marvel

Ciudad de México.- Un fuerte rumor que envuelve a la productora Marvel Studios, ya que hay versiones que sugieren que dentro de sus proyectos, el estudio y Sony estarían considerando realizar mucho más que una tercera película de Peter Parker con el actor Tom Holland, aunque no han anunciado planes para el futuro tras el estreno de Spider-Man: Far From Home.

El medio digital We Got This Covered sugiere que la araña contará con una trilogía, la cual inició con Spider-Man: Homecoming y continuaría con Parker en la etapa de universidad y finalizaría con su vida adulta, de acuerdo a los planes de la compañía.

Las especulaciones en torno al futuro de la participación del personaje, abre una baraja las posibilidades como la participación de algunos villanos como los seis siniestros, entre otros personajes.

En una entrevista a Holland, por el portal Digital Spy en 2017, mencionó sobre del cómic, las etapas del personaje.

Peter Parker es un personaje que vemos como un niño de 15 años y luego como un hombre de 35 años”.

El filme del Universo de Marvel, Spider-Man: Far From Home estará en cartelera a partir del 4 de julio.