¿Tom dice adiós a 'Loki'? MCU planearía cambiarlo por alguien más joven

Estados Unidos.- Según informes recientes de We Got This Covered, la versión de 'Loki' en la serie que planea Disney Plus será una mucho más joven de la que se vio en las películas del MCU, por lo que los directivos tendrían que buscar un reemplazo para Tom Hiddleston.

Desde que se estreno Thor en 2011, Hiddleston ha personificado al famoso villano que se logró ganar la simpatía del público gracias al actor detrás del personaje, mismo que posiblemente sea cambiado por otro actor más joven.

Esto pues se dice que en la serie que será lanzada en 2021 contará con 'Kid Loki' una versión demasiado joven del medio hermano del 'Dios del Trueno', por lo que Tom no podría continuar interpretandolo.

Cabe mencionar que hasta el momento está información del reconocido medio estadounidense no ha sido confirmada o desmentido por los directivos del MCU.