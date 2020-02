¡Tómala Laura G! Gomita deja 'recadito' a la conductora de 'Venga La Alegría'

Ciudad de México.- Una vez más, la polémica envuelve a Gomita y a sus excompañeros Laura G y Cecilia Galliano, ya que la youtuber le mandó un certero mensaje a ambas.

En un encuentro con la prensa, Araceli Ordaz, nombre real de Gomita, revivió los problemas que se suscitaron con la argentina y Laura, quien la invitó al foro de Venga La Alegría para limar asperezas.

Ya acepté las disculpas, pero si dicen que no hicieron nada, no entiendo por qué piden disculpas si no hicieron nada", dijo la influencer.