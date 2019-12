"Tomé mucho y me arrepiento": Justin Timberlake sobre rumor de infidelidad

Estados Unidos.- Justin Timberlake hizo frente a los rumores de infidelidad derivados de comprometedoras fotografías que lo muestran tomado de la mano de la actriz Alisha Wainwright, junto a quien protagoniza y graba actualmente la película Palmer.

Como es conocido, a finales de noviembre surgieron imágenes del cantante junto a la actriz durante una salida de noche a un bar, las cuales pronto sembraron especulaciones sobre que habría un vínculo romántico entre ambos.

Aunque fuentes cercanas a Timberlake y a su esposa, Jessica Biel, ya habían externado que el cantante se sentía "culpable" por lo que había ocurrido y que la pareja intentaba restarle importancia al escándalo porque en realidad no había pasado nada esa noche, el intérprete de Sexy Back emitió un pronunciamiento para aclarar de una vez por todas el asunto.

Me alejo del chisme tanto como puedo, pero por mi familia siento que es importante enfrentar los recientes rumores que están lastimando a quienes amo", inició Timberlake su mensaje.

Pero déjenme aclarar, nada pasó entre mi coestrella y yo. Tomé mucho esa noche y me arrepiento de mi comportamiento... Este no es el ejemplo que quiero para mi hijo. Me disculpo con mi increíble esposa y mi familia por hacerlos pasar por una situación tan vergonzosa", continuó el cantante.