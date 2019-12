Así responde Thalía a la amistad de Mottola con su exesposa, Mariah Carey

Nueva York, EU. - Las buenas relaciones lo superan todo, así como el caso del empresario musical, Tommy Mottola, quien aunque está divorciado de la Mariah Carey, sigue manteniendo una buena amistad con ella.

Esto se pudo ver claramente luego de que el actual esposo de Thalía, compartiera un mensaje en el que la felicitaba por los 25 años de su lanzamiento, navideño All I Want for Christmas is You el cual llegó al primer lugar de la lista Billboard Hot 100.

¡Felicidades de parte de Santa!¡Y después de 25 años All I Want for Christmas is You está en el número 1! ¡Te dije que no te convertirías en Connie Francis! (Hohoho)", Escribió.

El comentario fue una clara referencia a la portada del disco Merry Christmas, que la artista no se sentía tan convenida por la imagen debido a que llegó a decir "¿Qué pretendes, convertirme en Connie Francis?".

Ante esto muchos seguidores de Thalía comentaron cosas cómo:

Qué pasa aquí”,

Thalíaaaa”

¿Qué pasó?”

Por su parte la cantante mexicana, aclaró el tema demostrando que está de acuerdo con que su esposo continuara siendo amigo de su ex.