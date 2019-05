"Toquen su puerta": El consejo del mejor amigo de José José a hijos del cantante

Ciudad de México.- Poco se sabe de la vida del cantante José José a tal grado de que sus hijos José Joel y Marysol Sosa tienen tiempo sin verlo, es por ello que el mejor amigo de ‘El Príncipe de la Canción’ les envió un consejo.

Ernesto Berrios reveló que hace poco pudo reunirse con el cantante y constató que sigue recuperándose tras la lucha contra el cáncer de páncreas que vivió hace algunos años.

Sin embargo, Berrios aprovechó la entrevista que ofreció a la cadena Telemundo para enviar un mensaje a José Joel y Marysol , quienes aseguran que han dejado entrever que su media hermana Sarita sería la causante de este alejamiento.

Desconozco cuál es el motivo (del distanciamiento), yo lo que sí les sugiero a su hijo Pepe y a Marysol que igual que yo, lleguen a su casa y toquen puertas, lo llamé y él me recibió , que él los recibe porque él es su papá y él los ama”.

Pero, no se vale, como dicen ellos en México, que llegue con policías o con prensa porque él no está secuestrado, él está curándose, está recuperándose, entonces, un hijo que quiere a su padre vela por su salud y no le da disgustos”, añadió.