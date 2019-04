"Total mentira": Yáñez niega acuerdo millonario con reportero que golpeó

Ciudad de México.- Eduardo Yáñez aseguró que a pesar de lo que se dijo, hasta este momento no ha llegado a ningún acuerdo millonario con el reportero Paco Fuentes, a quien agredió durante una entrevista en Los Ángeles, California.

Yo me enteré ayer de que ya me había arreglado con este cuate y la verdad es que es una total mentira, no existe nada de lo que dice ahí”, dijo el actor en primera instancia.

Y para dejar más claro en qué parte de su proceso legal se encuentra, agregó:

No hemos llegado a ningún arreglo, ni siquiera he tenido que comparecer, los abogados se están encargando de todo eso, no puedo hablar por él, ni por la parte de él, pero no hemos llegado a ningún acuerdo”.

El histrión fue entrevistado a su salida de los juzgados de la Ciudad de México pues a su vez también continúa la demanda legal contra las personas que maltrataron a su madre y la despojaron de su departamento cuando aparentemente cuidaban de ella.

Necesitaba hacer yo dos diferentes demandas, una por invasión de departamento y la otra por delitos que cometieron en contra de mi madre”, explicó.

De la misma forma, el artista aseguró que contario a lo que se pudiera pensar, no desea recibir dinero de este caso, sino que se haga justicia.

No quiero dinero de ellos, yo no quiero nada de ellos, quiero que paguen el delito que cometieron en contra de mi mamá, eso es todo, que se vayan a la cárcel, pero yo no soy la ley, la ley determinará lo que debe ser”, manifestó.