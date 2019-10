Toya Jackson habla en 'Hoy' sobre el show en México en honor al 'Rey del Pop'

Ciudad de México.- La cantante, Toya Jackson, este martes 22 de octubre se presentó por primera vez en el programa Hoy, en donde habló acerca del show que dará en México en honor a su fallecido hermano, Michael Jackson.

La exmiembro de los Jackson Five señaló que este espéctaculo es asombroso pues se cuido con el más mínimo detalle la coreografía, los temas, el vestuario y todo lo que conforma una gran presentación, afirmó que seria "grandioso".

En este concierto también participará el niño que ganó en 'Forever the best show about the King of Pop', el cual se realizó en el mes de marzo del año en curso.

En la entrevista con algunos de los conductores del matutino, la hermana del 'Rey del Pop' mencionó que amaba hacer presentaciones en México ya que el público era totalmente "asombroso y cálidos".