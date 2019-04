Traducción de 'Star Wars: The Rise of Skywalker' genera polémica en redes

Ciudad de México.- Tras el lanzamiento del primer trailer de la nueva película de Star Wars, los fans de la saga quedaron alucinando con un detalle en particular, el titulo de la cina en español, Star Wars: El Ascenso de Skywalker.

Ante la traducción del nombre original, Star Wars: The Rise of Skywalker, usuarios de Twitter no pudieron evitar burlarse de esto.

El ascenso... Por qué el ascenso?!

Suena como si Skywalker fuese un equipo de segunda división #StarWars — BumbleGif™ (@manu_0104) 23 de abril de 2019