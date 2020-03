Trágica noticia: Hijo de Rocío Dúrcal está grave y hospitalizado por Covid-19

Ciudad de México.- Shaila Dúrcal, hija de Rocío Dúrcal, confirmó a través de sus redes sociales que su hermano Antonio Morales, de 45 años, está hospitalizado en España tras haber sufrido el contagio del coronavirus.

Con una imagen de la carta de la hija de Antonio, la cantante expresó su pesar por la noticia.

Mi sobrina Abril trabajando con su profe de "writing" ha escrito esto y nos ha partido el alma a todos, sobre todo a su padre.... dice así: "Dear, Doktors, plis find a sholushin for the Corona Virus... first I won't my dad out of the hospirol..." traducción: 'Queridos Doctores, por favor encontrar una solución para el Corona Virus, primero quiero a mi padre fuera del hospital!' ¡Mi enana... te están escuchando todos los doctores! ¡Vamos Bro! ¡Ánimo! ¡Te quieroooooo ️️️️️️️ Forever!".