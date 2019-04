¿Traición? El superhéroe favorito de Chris Evans no es quien todos imaginan

Ciudad de México.- El superhéroe favorito para muchos de los fans de Marvel sin duda es el de Steve Rogers, mejor conocido como Capitán América, a quien Chris Evans ha dado vida por 10 años, y que quizá su última aparición sea en Avengers: Endgame.

El famoso actor concedió una entrevista a The Hollywood Reporter en la cual tuvo que confesar cuál era su superhéroe favorito de la infancia.

Yo no era tan genial, me gustaban más las caricaturas como Bugs Bunny o los Looney Tunes, cosas así. Pero diré que era Batman”, reveló.

No debería decir esto, porque es de DC y eso… pero realmente me gustó. No quiero meterme en ningún problema, pero esas películas de Michael Keaton eran geniales. Así que sí, diré Batman”, sostuvo el intérprete del ‘Cap’.