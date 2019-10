¡¿Traición?! Por esta razón Selena Gomez es criticada por fans de Taylor

Estados Unidos.- La actriz y cantante, Selena Gomez, la tarde del lunes despertó la molestia de cientos de los fans más fieles de su amiga Taylor Swift al compartir en sus historias de Instagram una foto en la que usa la faja de la linea Skims de Kim Kardashian y señala que es "locamente comoda", lo que fue tomado como una traición hacia la creadora de Me.

Cabe mencionar que desde hace 10 años la interprete de Bad Blood y Kanye West se han visto en una enemistad, misma de la cual supuestamente Kim, quien en algún momento particpó, ha abandonado y declaró que ya no existe.

Este es uno de los tuits en contra de Selena.

En el video se escucha que una señora se queja de alguien diciendo que debería ser regresado a México y lo acompañí con el texto: "Taylor Swift después de ver a Selena Gomez usando una faja de Kim Kardashian".

taylor swift after seeing selena gomez supporting kim kardashian pic.twitter.com/lzWjHQPQoM — uǝq (@ringsofgod) October 28, 2019

Horas después la interprete de Look At Her eliminó la imagen en la que habló del producto de Kim y compartió una selfie al lado de Swift con la leyenda.

Mi viaje o moriría, moriría por este. Gracias por estar siempre a mi lado. Me has enseñado mucho, has pasado por todo esto conmigo, TE QUEDASTE y me recuerdas ser un mejor ser humano. Estoy de tu lado de por vida".

Tras esto los usuarios han asegurado que Selena lo hizo para calmar a los fieles seguidores de su amiga, quien hasta el momento no se ha pronunciado al respecto.