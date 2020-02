¿Traición? Salma Hayek confiesa lo que siente por el esposo de Penélope Cruz

Estados Unidos.- La famosa actriz mexicana, Salma Hayek, sin duda admira demasiado al actor Javier Bardem, quien es esposo de su mejor amiga, Penélope Cruz, y lo demostró al confesar de sus más profundos e intensos sentimientos hacia él.

Hayek y Bardem participarónen la película The Roads No Taken, por la cual se presentaron en la 70ª edición del Festival Internacional de Berlín, durante la cual la actriz habló maravillas de su compañero y esposo de su mejor amiga.

Javier durante la rueda de prensa dijo que desde hace mucho ansiaba trabajar junto a Salma y más hablando español usando el acento mexicano, halago que le devolvió ella con mucha admiración

Me moría por trabajar contigo y hacerlo con acento mexicano", inció Javier. "No me dan muchas oportunidades para hacer papeles en español, y de repente me llega un papel para trabajar con una directora fantástica… y con mi actor favorito del mundo, que es Javier Bardem", respondió Hayek.

Sin embartgo, resaltó que ve al actor como un cuñado dada la cercana amistad con Cruz, su mejor amiga por casi dos décadas.

¡Está casado con mi mejor amiga!", destacó y después reveló que Javier cada que llegaba al set gritaba: "¡Viva México Cabrones!".

Salma junto a Javier Bardem