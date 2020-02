¿Traición a Lupillo? Yahir impacta al confesar que le fascina besar a Belinda

Ciudad de México.- Durante el estreno del musical Hoy no me puedo levantar, varios temas salieron a la luz, sobre todo en relación a Belinda y Yahir.

Toda la polémica ocurre porque en la puesta en escena ambos interpretan a una pareja que se enamora pero cabe recordar que ambos estuvieron envueltos en rumores de un posible romance.

Al final de la obra se dan un beso bastante largo, donde aseguran que 'Beli' se limpió la boca.

Me siento feliz, estaba nerviosa y emocionada, todo salió muy bien”, contó la mexicana a los medios.

Cuando les preguntaron si estaban satisfechos sobre el trabajo final (hablando también del beso, Yahir solo la miró y se rió, ella dijo que siempre que estaba en el escenario se convertía en 'María' (su personaje), quien está súper enamorada de 'Mario' (Yahir).

Cómo me va a costar, no me cuesta nada”, respondió el intérprete de Alucinado cuando lo cuestionaron sobre si disfrutaba besar a la joven cantante.