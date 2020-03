¿Traicionera? Eugenio Derbez dice que Ruffo inventó la boda falsa para dañarlo

Ciudad de México.- José Eduardo Derbez compartió la segunda parte de la entrevista que hizo a su famoso padre, Eugenio Derbez, quien brindó varios detalles de su fallido romance con Victoria Ruffo.

El joven actor de inmediato cuestionó a su papá sobre si era verdad que organizó una boda falsa y engañó a la primera actriz.

El exitoso productor mexicano negó tajantemente haber engañado a Victoria con una boda falsa y asegura que tiene las pruebas para probarlo.

No, jamás, nunca hubo boda falsa y tú lo sabes y tu mamá lo sabe y lo hemos hablado ¿sí o no? Yo se lo he dicho a José Eduardo y se lo he dicho a Victoria… ¿cómo lo diré? Tengo todas las pruebas para desmentir eso, no lo he hecho porque no he querido hacerlo más grande", añadió.