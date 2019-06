Tras 16 años, Céline Dion se despide de de su icónico show de Las Vegas

Las Vegas, EU.- Sinónimo del entretenimiento moderno de Las Vegas, Céline Dion, de 51 años, terminó su programa de residencia este sábado mientras debutaba con una nueva canción, llamada Flying On My Own.

"Se supone que debo saber qué decir", dijo Dion a las 4 mil 298 personas reunidas en el Coliseo en el Caesar's Palace.

Estoy muy emocionado y al mismo tiempo estoy un poco emocionado. Este es nuestro último show en este hermoso Coliseo de Las Vegas. Hay muchos recuerdos maravillosos, sabes, pero es algo extraño al mismo tiempo, porque cuando empezaron a armarlo, estuve aquí y fue como 'No sé'. Entonces debo haber entendido mal algo porque pensé que iba a estar aquí por 3 meses o algo así, y aquí estamos 16 años después. Tal vez hemos guardado lo mejor para el final ".

La cantante también recordó el amor y apoyo de su difunto esposo René Angelil a lo largo de su carrera en Las Vegas.

Estoy orgulloso y agradecida de lo que hemos logrado en el Coliseo desde que comenzamos hace 16 años, cuando René y yo compartimos este sueño por primera vez. Toda esta experiencia ha sido una gran parte de mi carrera en el mundo del espectáculo, una que apreciaré por siempre", dijo Dion.

Tengo muchas personas a quienes agradecer, pero el 'gracias' más importante va para mis fans, quienes nos dieron la oportunidad de hacer lo que amamos".

Hace más de 16 años, mi amado René y yo compartimos un sueño y una visión para crear el espectáculo más grande que podríamos organizar en un destino, noche tras noche, con la esperanza de que personas de todo el mundo viajen para ver ", Decía la carta. No nos decepcionaste".



Cuando Dion lanzó por primera vez su show en Las Vegas en Caesar's Palace en marzo de 2003, y luego se llamó Un nuevo día , su éxito en el Strip de Las Vegas no fue algo seguro. Muchos pensaron que su programa se enfrentaría a un destino similar al del Titanic , una película que envió su carrera a otra estratosfera.