Tras 16 años de matrimonio, Facundo revela cómo reencontró el amor

Ciudad de México.- Facundo Gómez logró consolidar una sólida relación con su expareja Esmeralda Palacios, pero luego de 16 años, ambos decidieron poner fin a su matrimonio por distintas cuestiones.

En el programa En sus batallas, el presentador de TV Azteca explicó las razones y diferencias que lo orillaron a plantarle la posibilidad del matrimonio.

Éramos distintos, habían cosas que no se podían arreglar y prefería yo seguir por mi lado. Había acabado esta historia. Igual y le dejas de echar ganas al matrimonio porque ya no te motiva”, relató Facundo.

Posterior a su divorcio, el conductor indicó que vivió una etapa plena y encontró tiempo para hacer las cosas que le gustaban; además, señaló que ahora existe una mejor relación con sus hijos.

Tenía como un de haberme separado y conocí a Delia (su actual pareja). Le dije que no quería ser su novio y me contestó 'entonces no quiero nada'", comentó.