Tras 18 años, doctora Polo pone fin a 'Caso Cerrado': "Este es mi último año"

Ciudad de México.- Tras 18 años al aire, Caso Cerrado llega a su fin después de que Ana María Polo anunciará que se retira de Telemundo, pues dice que desea experimentar cosas nuevas.

Quiero hacer cosas que me diviertan, que me estimulen, que me saquen de la rutina un poco y que me den una oportunidad para que pueda ser creativa en otros aspectos también", expresó Polo.