Tras 27 cirugías, así luce el argentino que busca ser idéntico a Ricky Martin

Buenos Aires, Argentina.- Fran Mariano, el argentino que bajó 90 kilos en 2009 durante el reality Cuestión de peso donde el reto era llegar al peso ideal, confesó que su verdadero anhelo era lucir como el cantante Ricky Martin, a quien admira mucho, así se sometió a más de 27 cirugías para lograrlo.

El fanatismo de Mariano por el boricua comenzó cuando tenía 17 años, así lo confesó en una entrevista para un medio local.

Cuando me decían que tenía un aire a Ricky Martin me lo tomaba como un chiste pero me empecé a hacer unos retoques y el parecido se hizo más grande y me lo decían todos. Ahí pensé 'bueno, genial, si vamos por eso, vamos por todo'", agrega.

Fran inició su serie se cirugías en 2010 las cuales, hasta el momento, superan la veintena.

Tengo más de 27 cirugías. Cuando me operé los glúteos me dolía todo, estuve 20 días boca abajo y el trasero me quedó deforme. Voy a ser honesto, me importa mucho lo que opine el resto. No hay nada que me de más placer que me digan 'qué lindo que estás'. Casi toda mi vida estuve en un cuerpo que no quise estar", cuenta.