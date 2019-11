Tras 6 años de ausencia, My Chemical Romance regresará a los escenarios

California, Estados Unidos.- A poco más de 6 años de haber dejado My Chemical Romance, Gerard Way, Mikey Way, Frank Iero y Ray Toro regresarán a los escenarios con un concierto en California.

Por medio de redes sociales la banda estadounidense reveló que se reunirán para dar un concierto exclusivo en el el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles.

El concierto se realizará el próximo 20 de diciembre y hasta el momento se desconoce si solo será ese show o si la agrupación tendrá más espectáculos.

Like Phantoms Forever...

Tickets on Sale Friday 11/1/19 at 12:00 PM Pacifichttps://t.co/2YL9zhCflN pic.twitter.com/X4BMzRUBqT — My Chemical Romance (@MCRofficial) October 31, 2019

Cabe destacar que My Chemical Romance se formó en 2001 en Nueva Jersey y se inclinaron por los géneros rock, punk y post-hardcore, entre otros.