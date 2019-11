Tras 9 nueve meses de romances, 'Mitad y Mitad' de Multimedios llega a su fin

Monterrey, Nuevo León.- Este miércoles, el programa Mitad y Mitad: Juegos de Amor le dice adiós a las pantallas después de nueve intensos meses de romance y citas.

La producción de Multimedios concluyó con su última emisión con una alfombra roja por la cual pasaron los jueces, talentos de la empresa y participantes como Roger Rodríguez y Gaby Ramírez.

Yo el consejo que les puedo dar a los chicos es que escuchen a su corazón y encuentren a la mejor, así como me pasó a mí con Roger”, indicó Gaby.

El primer adiós llegó por parte de Ernesto Leal, quien al final optó por salir sin enamorada del show, pues rechazó a Daiana y Valeria.

Lo siento mucho esta noche. Hoy no quiero dañarme y no quiero dañarlas, me quedo sin amor”, indicó Leal.